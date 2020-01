Un autobus di linea si è schiantato nel nord dell'Iran. Il bilancio provvisorio dell'incidente è di 20 morti e 24 feriti.

Periodo turbolento per la Repubblica islamica dell’Iran. Dopo la strage del volo ucraino, un incidente d’autobus ha scosso l’Iran causando la morte di almeno 20 persone. Il veicolo, un autobus di linea, si sarebbe schiantato nel nord del Paese, stando a quanto riferito dalla rete televisiva dello Stato.

Incidente in Iran, almeno 20 morti

L’autobus era partito dalla capitale Teheran e stava viaggiando verso Gonbad-e Kavus. L’incidente è avvenuto nella provincia di Mazandaran e il bilancio per il momento sarebbe di almeno 20 morti e 24 feriti. Il sito d’informazione Iran News Wire ha pubblicato sulla propria pagina Twitter un video nel quale si mostra il momento in cui arrivano i soccorsi. Tutti i feriti si trovano ricoverati nei diversi ospedali vicini al luogo in cui è avvenuto il tragico incidente.

20 dead and 24 injured today after an #Iranian bus going from Tehran to Gonbad-e Kavous in N #Iran overturned in the northern province of Mazandaran due to a brake failure. pic.twitter.com/Q9GY60L0qR — Iran News Wire (@IranNW) 9 gennaio 2020

L’incidente non fa che aggravare la già difficile e complessa situazione che sta attraversando l’Iran.

La repubblica islamica è infatti da giorni al centro dell’attenzione mediatica internazionale in seguito all’uccisione del generale Soleimani da parte degli Usa. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha tenuto un discorso, l’8 gennaio, durante il quale ha precisato come nessun statunitense sia rimasto ferito nell’attacco iraniano alle basi Usa in Iraq. Trump ha inoltre annunciato che le nuove sanzioni economiche contro l’Iran rimarranno ancora in vigore. Inoltre, sempre l’8 gennaio, è stato registrato un violento sisma con epicentro nelle vicinanze di una centrale nucleare. I sismografi hanno individuato l’epicentro a circa 10 chilometri a sud est di Borazjan, a una profondità di circa 10 km.