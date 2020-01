Lui non voleva che lei partisse per il Costa Rica: lite tra due fidanzati canadesi finisce in modo molto violento.

Si è concluso in modo molto violento un litigio tra Allyson Danylko, 24 anni, e il suo (ex) fidanzato Nick Grewal, 30 anni. Quando la ragazza gli ha comunicato di voler chiudere la relazione lui è andato su tutte le furie e si è rifiutato di accettare la fine della storia. La vicenda è successa a Toronto, in Canada.

I due erano usciti per festeggiare il Capodanno ma già nel nel locale avevano iniziato a discutere. Tornati a casa la situazione è peggiorata. Nick Grewal avrebbe prima scaraventato a terra la ragazza e poi l’avrebbe aggredita “mangiandole il naso o gettandolo nel gabinetto”.

Allyson Danylko ha raccontato quanto successo quella notte. “Continuava a punzecchiarmi” ha detto la 24enne “riferendosi a me come la sua ‘cagna’ e sa quanto lo odio.

Stava cercando di avere una discussione. Quando siamo tornati, abbiamo discusso ancora, e ho deciso di chiudere la nostra relazione anche perché il 7 Gennaio 2020 sarei dovuta andare a fare volontariato in Costa Rica”.

Allyson ha poi continuato spiegando come il suo ragazzo le vietava di andarsene dalla casa, arrivando ad infilarle le dita in gola. “Mi ha rivolto uno sguardo folle e poi mi ha morso il naso. Stava zampillando di sangue, così ho provato ad uscire, ma anche allora mi ha bloccato: sono riuscita a uscire di casa e sono corsa in una casa dei vicini”. Dopo due ore la ragazza si è guardata allo specchio e si è accorta di non avere più un pezzo di naso. Lo choc è stato molto alto.





Lite tra fidanzati

La 24enne ha poi affermato che neanche i cani poliziotti sono riusciti a trovare la parte mancante del naso.

“La polizia è tornata nella sua proprietà e hanno detto che il mio naso era scomparso: è probabile che lui l’abbia mangiato. È una persona così incasinata… credo lo farebbe”. La gelosia è probabilmente la causa scatenante: già nell’Agosto del 2019, Grewal aveva colpito fisicamente la ragazza. Per questo era in vigore un ordine restrittivo nei suoi confronti.

Allyson ha spiegato, inoltre, che Nick era molto geloso per via della sua volontà di viaggiare e migliorare la sua vita. Scelta che intende perseverare: “Dopo l’intervento, riprenderò i miei piani di fare volontariato in Costa Rica e poi un corso di bartending in Tailandia. Spero di poter aiutare altre ragazze e dare loro la forza di parlare se stanno con un uomo violento”.

Allyson adesso sta raccogliendo i fondi necessari per una serie di interventi di chirurgia plastica in grado di sostituire la punta del naso.

Per farlo occorrono 10mila dollari. I medici useranno una parte dell’orecchio. Nick Grewal, invece, residente a Oakville, comparirà il 28 Gennaio 2020 nel tribunale a Milton. Grewal è accusato di violenza aggravata, detenzione forzata e mancato rispetto della libertà vigilata.