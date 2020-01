Registrati i primi due casi di coronavirus in Francia: si tratta dei primi pazienti sul suolo europeo ad averlo contratto.

Dopo l’allarme di casi sospetti, si ha la certezza che il coronavirus proveniente dalla Cina sia arrivato anche in Europa: il ministro della Salute della Francia Agnes Buzyn ha dichiarato che nella sua nazione ci sono due casi confermati di pazienti che hanno contratto il virus 2019 n-CoV.

Coronavirus in Francia

Questi si trovano esattamente a Bordeaux e a Parigi. In particolare il paziente di ricoverato nella prima città ha 48 anni, tornava dalla Cina ed era passato per la città di Wuhan. Ha lamentato i sintomi il 23 gennaio 2020 e da quel momento è ricoverato in una camera isolata. Da quando ha messo piede in territorio francese è stato in contatto con una decina di persone. L’uomo, di origine cinese, risiede nel dipartimento della Gironda ed era andato a Wuhan per motivi professionali.

Riguardo il paziente ricoverato a Parigi nell’ospedale Bichat si hanno invece minori dettagli.

Si sa che ha fatto un viaggio in Cina ma non è ancora chiaro se sia passato o abbia soggiornato a Wuhan. Ignoto anche il giorno in cui è tornato in Francia e i motivi per cui si sia recato in patria.

In diretta tv Agnes Buzyn ha fatto anche un appello ai viaggiatori di ritorno dalla Cina. Queste le sue parole: “È importante controllare le proprie condizioni e al minimo sintomo non recarsi alle strutture di pronto soccorso ma contattare i Samu Centre 15, ossia i servizi di emergenza medica d’urgenza“.

Allarme coronavirus in Italia

Nel frattempo è stato ritirato l’allarme relativo alla presenza del virus cinese anche in Italia, in particolare a Parma. La donna residente nel parmense tornata da Wuhan e con sintomi alle vie respiratorie, è stata colpita da un semplice virus influenzale di tipo B.

Ricoverata nel reparto di malattie infettive dell’Ospedale Maggiore di Parma, è in buone condizioni di salute.