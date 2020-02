Nuovo caso di coronavirus in Germania: si tratta di un italiano che non molto tempo prima aveva viaggiato nel nord Italia, focolaio dell'epidemia.

Dopo Spagna e Algeria, anche in Germania si è verificato un caso di coronavirus riconducibile ad un italiano proveniente dal nord Italia. Si tratta di un ragazzo di 25 anni che recentemente aveva compiuto un viaggio a Milano dove si crede abbia contratto l’infezione.

Coronavirus in Germania: italiano positivo

La zona in cui si registra il contagio è precisamente quella di Baden-Württemberg e si tratta del primo avvenuto in quest’area. Dopo essere tornato da un soggiorno in Lombardia, il giovane aveva iniziato ad avvertire dei sintomi simili a quelli di una normale influenza, motivo per cui ha contattato il dipartimento sanitario locale. Effettuati i dovuti test, il personale medico ha constatato che era positivo al virus proveniente dalla Cina. Ora verrà portato in una clinica e isolato per evitare che possa contagiare altre persone.

Ancora non sono note le modalità con cui abbia preso il virus ma l’ipotesi più probabile è che la trasmissione sia avvenuta quando si trovava in Italia.

Il Ministero tedesco ha comunque assicurato di essere pronto a gestire il caso grazie ad un lavoro stretto e intenso di tutte le parti coinvolte.

Con questo, il numero di casi accertati in Germania sale a 17. Tra gli altri vi erano 14 dipendenti bavaresi della ditta Webasto, fornitrice di componenti per automobili di Stockdorf, e i loro familiari. I primi avevano contratto il virus da un impiegato cinese che aveva visitato il quartier generale del gruppo vicino a Monaco. Gli altri due infetti sono cittadini tedeschi rimpatriati con un volo da Wuhan insieme a 126 connazionali. Dei 17 contagiati, 14 risultano comunque dimessi dall’ospedale presso cui erano in cura.