Coronavirus: Regno Unito impone quarantena a chi torna da nord Italia

Quarantena obligatoria in Regno Unito per chi proviene dal nord Italia: le misure inglesi per contrastare il coronavirus.

Per evitare il diffondersi del coronavirus sul proprio suolo nazionale, il Regno Unito ha predisposto una quarantena obbligatoria per quanti facciano ritorno dalle aree italiane più colpite.

Coronavirus: quarantena in Regno Unito

Il governo inglese ha stabilito un periodo di aut isolamento che dura quattordici giorni per chi, tornato dalle regioni italiane a nord di Pisa, Firenze e Rimini, presenti sintomi anche leggeri che possono far pensare a un contagio da coronavirus. Il provvedimento si estende poi a tutte le persone che provengono dai paesi di Lombardia e Veneto isolati dal governo italiano, indipendentemente dal fatto che abbiano sintomi o meno.

La medesima disposizione, ovvero la quarantena in assenza di sintomi, è prevista anche per quanti abbiano messo piede sul suolo inglese dal 19 febbraio provenendo dalla provincia cinese dell’Hubei, dall’intero Iran, dalle aree della Corea del Sud a rischio.

Quella invece per chi presenta sospetti anche lievi, oltre che per i cittadini provenienti dal settentrione italiano è valida anche per chi torna da Vietnam, Cambogia, Laos e Myanmar.

Il Foreign Office, dopo aver illustrato le linee guida, ha anche fornito i dati aggiornati relativi ai contagi in Regno Unito. Ha chiarito che, su 6536 persone su cui il personale medico ha effettuato un tampone, quelle positive sono soltanto 9, a fronte del 6527 risultati negativi.

Quella dell’amministrazione inglese è soltanto uno dei tanti provvedimenti presi a livello internazionale per evitare il diffondersi dell’epidemia. Bulgaria Airlines ha per esempio sospeso tutti i voli da e per Milano fino al 27 marzo. O ancora il Kuwait ha dato lo stop a tutti gli arrivi e le partenze per la Corea del Sud, la Thailandia e l’Italia.