Succede in Paraguay, dove una donna viene dichiarata morta dai medici, ma gli addetti alle pompe funebri scoprono che è ancora viva.

Portata in ospedale per un malore, una donna viene ricoverata e, dopo un paio di ore, dichiarata morta dai medici, ma gli addetti alle pompe funebri scoprono che è ancora viva. Succede a Gladys Rodríguez Duarte, 50enne di Coronel Oviedo, in Paraguay.

Donna dichiarata morta, ma era viva

Gladys Rodríguez Duarte ha 50 anni e vive a Coronel Oviedo, in Paraguay. La donna era stata portata in ospedale d’urgenza, per un improvviso malore dovuto all’aumento della pressione arteriosa. La famiglia della donna la porta all’ospedale di San Fernando dal dottor Heriberto Vera, che già conoscevano. Sarà lo stesso medico a comunicare alla famiglia la morte della donna, stroncata da un tumore alle ovaie.

A questo punto l’ospedale consegna il corpo all’agenzia delle onoranze funebri, avvolto in una sacca di plastica.

Gli addetti funebri però notano dei movimenti all’interno e scoprono che la donna è ancora viva, anche se in stato non del tutto cosciente e, soprattutto, anche se dichiarata morta. Decidono di chiamare subito i soccorsi, che la portano in un altro ospedale. Adesso la donna è in condizioni stabili. Non è la prima volta che succede una cosa simile, come dimostra questa vicenda avvenuta a Bangkok.





Le accuse della figlia

La figlia della donna, Sandra, accusa il dottor Vera di non aver nemmeno provato a salvare la donna: “L’ha consegnata nuda come un animale insieme al certificato di morte. Non ha nemmeno tentato di rianimarla. Ci siamo fidati di lui, ecco perché siamo andati lì. Ma i medici non hanno fatto altro che consegnarla alle onoranze funebri”.