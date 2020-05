In Irlanda i festival e gli eventi potrebbero riprendere dal 10 agosto, nel rispetto delle norme di allontanamento sociale.

La Repubblica d’Irlanda ha pubblicato la sua tabella di marcia per la riapertura della società e delle imprese (a seguito della chiusura di Covid-19) che vede la ripresa di spettacoli e festival a partire dal 10 agosto, a condizione che siano rispettate le restrizioni di capacità e le misure di distanziamento sociale.

Irlanda verso festival e spettacoli

Nell’ambito del piano in cinque fasi presentato dal primo ministro irlandese Leo Varadkar, “festival, eventi e altri raduni di massa sociali e culturali” torneranno ad alcune condizioni. La riapertura degli eventi dipenderà da “restrizioni di numeri sia interne che esterne“, anche se le specifiche di tali restrizioni di capacità non sono ancora state comunicate.

È stato annunciato, tuttavia, che gli eventi con oltre 5.000 persone non potranno tenersi nel Paese fino alla fine di agosto, portando alla cancellazione dei festival come Sunstroke di MCD Productions e Pod/Aiken Promotions All Together.





Cosa prevede il piano

Il piano “Festival, eventi e altri raduni di massa” impone che il “distanziamento sociale” debba essere mantenuto sempre durante gli eventi. Ancora una volta, i dettagli di tali misure non sono definiti.

Attualmente, il social distancing in Irlanda implica il mantenimento di una distanza di due metri tra gli individui.

La quinta fase del recupero dell’Irlanda vedrà anche i pub e i locali notturni aprire le loro porte, “dove è possibile rispettare la distanza sociale e la pulizia rigorosa”.

La situazione in Spagna

Le riduzioni di capacità e le misure di distacco sociale citate nella tabella di marcia di riapertura dell’Irlanda sono simili a quelle imposte alle sedi in Spagna, che ha pubblicato la sua strategia di uscita la scorsa settimana. Il piano della Spagna prevede che i concerti possano riprendere già a maggio con alcune restrizioni di capacità e distacco, ma è stato criticato dai membri dell’industria per essere “non chiaro” e irrealistico per molti promotori.