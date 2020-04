Il premier irlandese laureato in medicina torna a fare il medico per contrastare l'emergenza sanitaria causata dal coronavirus.

Il premier irlandese Varadkar scende in campo contro il coronavirus tornando a fare il medico. Prima di essere eletto primo ministro, Leo Varadkar si è laureato in medicina e per sette anni ha lavorato come medico di base.

Coronavirus, il premier irlandese torna medico

Nato da padre medico indiano e da madre infermiera irlandese, il primo ministro irlandese durante l’emergenza coronavirus torna a fare il medico per un turno a settimana. Varadkar offrirà “i suoi servizi al servizio sanitario, una volta alla settimana, all’interno della sua sfera di attività”, ha detto il suo portavoce all’Irish Times.

Dopo la sua elezione Varadkar è stato costretto ad abbandonare la sua professione per la politica a causa dell’incompatibilità di mansioni, fu infatti rimosso dall’Albo dei medici nel 2013.

Non è stato difficile per lui però dallo scorso marzo registrarsi nuovamente nell’ordine durante questa emergenza: “Molti dei suoi cari e dei suoi amici lavorano nella sanità. Così ha deciso di dare una piccola mano” ha spiegato il suo portavoce.





Il premier non andrà in prima linea ma ha detto che coprirà un turno a settimana facendo assistenza medica telefonica. In questo modo lascerà in quel momento libero un altro medico per andare in prima linea tra i pazienti Covid-19. Nel frattempo nel Regno Unito il premier Boris Johnson è in terapia intensiva dopo un aggravamento delle sue condizioni. A prendere le sue mansioni momentaneamente laddove fosse necessario è il ministro degli Esteri, Dominic Raab.