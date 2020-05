Silvia Romano è stata liberata: ad annunciarlo il Premier Conte sui propri profili social. La giovane tornerà in Italia domenica 10 maggio.

Il Premier Conte ha annunciato che Silvia Romano è stata finalmente liberata dopo un anno e mezzo di rapimento. Fonti dei Servizi hanno spiegato che l’operazione di recupero è iniziata all’alba di sabato 9 maggio 2020 e che la ragazza, già in sicurezza, potrà tornare in Italia il giorno seguente.

Silvia Romano è stata liberata! Ringrazio le donne e gli uomini dei servizi di intelligence esterna. Silvia, ti aspettiamo in Italia! — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) May 9, 2020

Silvia Romano è stata liberata

La bella notizia giunge ad un anno e mezzo dal rapimento, avvenuto il 20 novembre del 2018. In tale data la volontaria italiana era stata sottratta, probabilmente da una banda di criminali locali, all’attività umanitaria che stava svolgendo a Chakama, un villaggio a 80 chilometri da Malindi in Kenya. Gli stessi, stando alle pochissime informazioni trapelate da allora, l’hanno poi ceduta ad altri rapitori e portata in Somalia.

Tantissimi in questo tempo i dubbi sulle sue condizioni e altrettanto il lavoro svolto dalle intelligence estere per liberarla. Quel momento è finalmente arrivato, a pochi giorni di distanza dalle dichiarazioni di un’amica secondo cui la ragazza era viva e sarebbe tornata in Italia.

“È forte e non si lascia andare mai. Anche la conversione non ha senso. Non è da lei“, aveva detto a proposito di una sua eventuale conversione all’Islam.

Le reazioni

Immediate le reazioni alla notizia provenienti dal mondo politico e giornalistico. Tra le prime quella di Salvo Sottile, Lia Quartapelle, Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio.

Silvia Romano è libera.

Che gioia.

Ti aspettiamo. — Lia Quartapelle 🇮🇹🇪🇺 (@LiaQuartapelle) May 9, 2020

Una notizia che ci riempie il cuore di gioia: Silvia Romano è finalmente libera!

Grazie a chi in silenzio ha lavorato per far tornare Silvia a casa.

#SilviaRomano pic.twitter.com/gbVZREHJSh — nicola fratoianni (@NFratoianni) May 9, 2020

Una bellissima notizia! #SilviaRomano è finalmente libera, grazie a chi ha lavorato per la sua liberazione. Una grande gioia per tutta l’Italia! pic.twitter.com/QpW68UZAoR — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) May 9, 2020

Volevo darvi una buona notizia. #SilviaRomano è libera. Lo Stato non lascia indietro nessuno.

Un abbraccio alla sua famiglia. E un grazie alla nostra intelligence, all’Aise in particolare, alla Farnesina e a tutti coloro che ci hanno lavorato. pic.twitter.com/WJreRDoCSW — Luigi Di Maio (@luigidimaio) May 9, 2020

La nostra concittadina #SilviaRomano è libera! In un momento così difficile questa notizia è ancor più straordinaria. Ho appena sentito i suoi familiari e ho trasmesso loro l’affetto e la gioia dei milanesi. Grazie a chi ha lavorato silenziosamente per riportarla a casa. pic.twitter.com/BQ2hwZqyna — Beppe Sala (@BeppeSala) May 9, 2020