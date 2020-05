Abdul Nasser Qardash catturato, era candidato leader dell’Isis

Il candidato leader dell'Isis Abdul Nasser Qardash è stato catturato in Iraq. L'uomo avrebbe succeduto Abu Bakr al Baghdadi.

Le autorità irachene hanno catturato Abdul Nasser Qardash, candidato a leader dell’Isis e uno dei possibili successori di Abu Bakr al Baghdadi. Soprannominato “professore” e “il distruttore” sarebbe potuto succedere come guida del califfato, dopo la morte del predecessore avvenuta lo scorso 27 ottobre 2019 durante un raid degli Usa in Siria.





Catturato Abdul Nasser Qardash

Su Qardash pendeva una taglia da 5 milioni di dollari, il suo arresto è avvenuto a seguito di una delicata operazione di rintracciamento e indagine. Il Servizio di intelligence iracheno lo ha comunicato ufficialmente: “Ha ricoperto posizioni di leadership nell’organizzazione sin dai tempi di Al-Zarqawi, fino a raggiungere il ruolo di capo del comitato delegato sotto il califfato di al Baghdadi, e ha guidato le battaglie a Baghuz”.

Abdul Nasser Qardash aveva studiato scienze islamiche all’università di Mosul e si era guadagnato la fama di spietato persecutore degli Yazidi nell’Iraq Nord-occidentale. È stato inoltre uno dei coordinatori delle cellule di terroristi in Nord Africa ed Europa, noto per essere a capo della sicurezza ai vertici dello Stato Islamico.

Un passato con Saddam Hussein

Fra i pochi leader dell’Isis non arabi, Abdul Nasser Qardash è stato scelto come successore di Al Baghdadi prima della morte di questi. I suoi studi accademici e il suo passato nella milizia di Saddam Hussein gli hanno permesso di avvicinarsi a prendere il posto della defunta guida del califfato, ma il suo obiettivo non si è realizzato in tempo.

La cattura di Qardash avviene circa un mese dopo che l’ex capo dell’intelligence irachena, Mustafa al Kadhimi, è diventato Primo Ministro del Paese. È il terzo premier nominato dal Parlamento di Baghdad, dopo le dimissioni lo scorso novembre 2019 di Adel Abdul Mahdi.