Paura a San Francisco, dove un incendio divampato alle 4:17 ora locale di sabato 23 maggio 2020 ha distrutto parte del Pier 45. Per il momento non ci sono notizie di feriti e, grazie all’attività dei pompieri, non dovrebbe esserci il rischio che si propaghi ulteriormente.