Il presidente Usa Donald Trump ha pubblicato sui social una lettera in cui si definiscono “terroristi” alcuni manifestanti che protestavano per la morte di George Floyd. Sui social network si è immediatamente scatenata la bufera. La missiva è firmata dall’ex avvocato di Trump John Dowd ed è indirizzata a “Jim”, probabilmente l’ex segretario alla Difesa Jim Mattis.

I thought this letter from respected retired Marine and Super Star lawyer, John Dowd, would be of interest to the American People. Read it! pic.twitter.com/I5tjysckZh

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 4, 2020