È diventato virale il video in cui un poliziotto consola una bambina durante una manifestazione a Houston per George Floyd

Continuano le manifestazioni negli Usa per la morte di George Floyd, il 46enne afroamericano ucciso dalla polizia. Numerosi i video e le foto sui social network in merito, con un episodio che vede come protagonista una bambina che ha fatto il giro del web.

Il poliziotto e la bambina

Come in decine di città degli Stati Uniti, anche a Houston, in Texas, continuano le manifestazioni per la morte di George Floyd. Proprio questa città è stata protagonista di un gesto di tenerezza da parte di un poliziotto nei confronti di una bambina di 5 anni che ha fatto in poco tempo il giro del web. Il padre della piccola ha infatti filmato e pubblicato sui social un video in cui si mostra un bellissimo gesto da parte di un poliziotto.

During the protest in Houston yesterday one of the police officers noticed my daughter crying. She asked him “Are you gonna shoot us” he got down on one knee wrapped his arm around her and responded: pic.twitter.com/gQWF7HMf3l — SimeonB 🦉 (@iamsimeonb) June 3, 2020



La piccola, spaventata dopo aver visto il poliziotto, ha chiesto: “Ci sparerai?“. Una domanda che non è passata di certo inosservata, con il poliziotto che si è inginocchiato per rassicurare la bambina dicendo: “Siamo qui per proteggerti, ok? Non siamo qui per farti del male.

Puoi protestare, puoi festeggiare, puoi fare quello che vuoi, semplicemente non rompere nulla”. Un dialogo indubbiamente toccante, quello tra il poliziotto e la bambina, che il papà ha condiviso su Twitter, facendo in poco tempo il giro del mondo.