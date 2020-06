Donald Trump torna sul caso dell’anziano che a Buffalo è stato spintonato dalla polizia. Il presidente americano ha dei dubbi: “Potrebbe essere una montatura?”. Possibile un complotto contro la polizia.

Donald Trump è tornato a parlare dell’anziano che durante una manifestazione a Buffalo è stato spinto a terra da due agenti della polizia. Secondo il presidente potrebbe trattarsi di una montatura. L’uomo, di 75 anni, è finito in ospedale con diverse lesioni. Le sue condizioni sono “serie ma stabili” ed i due agenti che l’hanno spintonato sono stati sospesi dal servizio.

“Il manifestante – ha scritto su Twitter il presidente – potrebbe essere un provocatore Antifa. Il 75enne Martin Gugino avrebbe tentato di ostacolare le comunicazioni di polizia per bloccarle. Ho visto, lui cade molto più violentemente di come è stato spinto. Inoltre, il 75enne potrebbe essere un provocatore che sta cercando di danneggiare l’immagine dell’agente in divisa”.

Buffalo protester shoved by Police could be an ANTIFA provocateur. 75 year old Martin Gugino was pushed away after appearing to scan police communications in order to black out the equipment. @OANN I watched, he fell harder than was pushed. Was aiming scanner. Could be a set up?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2020