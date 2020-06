"Simbolo di razzismo": sarà rimossa la statua di Theodore Roosevelt dal Museo di storia naturale di New York.

New York, verrà rimossa la statua di Theodore Roosevelt, ventiseiesimo presidente degli Stati Uniti e premio Nobel per la Pace, dal Museo di storia naturale di New York. Una decisione che arriva poichè l’opera comunicherebbe “una gerarchia razziale che il museo e il pubblico hanno trovato a lungo inquietante”.

Rimosso Roosevelt

Verra rimosso Theodore Roosevelt, ventiseiesimo presidente degli Stati Uniti e vincitore del premio Nobel per la pace a inizio Novecento, dal Museo di storia naturale di New York. Eliminare la statua, inaugurata nel 1940, sarebbe una decisione contro cosa rappresenterebbe quest’ultima, ovvero il “simbolo di colonialismo e razzismo”, tematica scoppiata dopo l’uccisione di George Floyd a Minneapolis e il diffondersi delle proteste Black Lives Matter in tutto il mondo.

La statua di Roosevelt, in particolare, lo rappresenterebbe a cavallo con a fianco un nativo americano e un uomo africano a piedi: commissionata nel 1925 per celebrare l’ex presidente Roosevelt – in carica dal 1901 al 1909 – fu inoltre governatore dello stato di New York e naturalista – il padre fu tra i fondatori del museo. In una nota ufficiale diramata dal presidente del museo si legge a proposito dell’opera: “Comunica una gerarchia razziale che il museo e il pubblico hanno trovato a lungo inquietante.

Per capire la statua, bisogna riconoscere l’eredità duratura delle discriminazioni razziali nel nostro paese, così come le inquietanti idee di Roosevelt sulla razza”.



Gli interventi sulla statua

All’interno del museo il presidente Ellen Futter avrebbe installato dei pannelli per spiegare e contestualizzare l’opera.

In un’intervista al New York Times avrebbe poi aggiunto che “nelle ultime settimane, la nostra comunità museale è stata profondamente commossa dal movimento sempre più ampio per la giustizia razziale emerso dopo l’uccisione di George Floyd”. Da qui il motivo di passare direttamente all’azione. Sulla vicenda sarebbe intervenuto anche Bill de Blasio, sindaco di New York, che ha così commentato: “Il Museo Americano di Storia Naturale ha chiesto di rimuovere la statua di Theodore Roosevelt perché descrive esplicitamente i neri e gli indigeni come soggiogati e razzialmente inferiori.

La città sostiene la richiesta del Museo. È la decisione giusta e il momento giusto per rimuovere questa statua problematica”. Ciò che ne sarà della statua, che negli anni passati era stata additata come “un’incarnazione nuda della supremazia bianca che lo stesso Roosevelt aveva sposato e promosso”, è ancora in fase di determinazione.