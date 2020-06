Una Lamborghini Huracan costa all’incirca 220mila euro. Una spesa importante, folle se si pensa che quella Lamborghini possa durare solo venti minuti: un uomo, infatti la compra, ma l’auto viene distrutta e travolta da un tir. È quanto accaduto il 24 giugno nel New Yorkshire (Regno Unito).

M1 Ossett today – It’s only a car ! But on this occasion a 20 minute old brand new Lamborghini that stopped due mechanical failure in lane 3 them hit from behind by an innocent motorist #couldhavecried pic.twitter.com/S1f9YEQGcD

— WYP Roads Policing Unit (@WYP_RPU) June 24, 2020