Usa, coppia punta armi contro i manifestanti del movimento Black Lives Matter, di passaggio nella zona, minacciandoli di sparare.

Momenti di grande tensione a St. Louis, negli Usa, dove una coppia ha puntato delle armi contro un gruppo di manifestanti appartenenti al movimento Black Lives Matter. Il corteo era di passaggio domenica sera, 28 giugno 2020, attraverso un ricco quartiere del Central West End in Missouri, diretti verso la casa del sindaco Lyda Krewson.

Coppia punta armi contro manifestanti

L’obiettivo dei manifestanti era quello di raggiungere l’abitazione della Krewson, per chiederne le dimissioni dopo che aveva diffuso le generalità dei residenti di St. Louis che avevano chiesto di togliere fondi al Dipartimento di Polizia.

Erano circa in 500 quando sono passati davanti ad una casa e si sono visti minacciare dai proprietari, armati. Un uomo, a piedi nudi, imbracciava un fucile mentre una donna una pistola, entrambe le armi da fuoco puntate contro il gruppo di manifestanti. Poco prima, secondo quanto riporta la Nbc, gli attivisti avevano sfondato il cancello di una strada privata limitrofa, allarmando quindi la coppia di residenti.

Donald Trump ritwitta il video

Qualcuno ha ripreso l’agghiacciante scena, che sembra tratta da qualche film hollywoodiano, diffondendola sui social network e facendosi ritwittare da Donald Trump. La Casa Bianca ha poi eliminato il post, dichiarando che si era trattato di un errore di condivisione.

Rischiando grosso, uno dei manifestanti ha cercato di far calmare la coppia, sulla sua maglietta campeggiava la scritta “Mani in alto, non sparare”. Fortunatamente la vicenda non ha avuto spiacevoli conseguenze, il sindaco Krewson e il Dipartimento di Polizia Metropolitana di St. Louis si sono chiusi nel silenzio stampa.