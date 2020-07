Una donna anziana si è schiantata contro una vetrina schiacciando un bambino e la sua mamma. Inutili i soccorsi per il piccolo di 3 anni.

Ad Edimburgo in Scozia una macchina con un’anziana si è schiantata sul marciapiede investendo un bimbo. Inutili i soccorsi per il piccolo. Un’altra donna di 37 anni è rimasta ferita per colpa di un’auto finita fuori carreggiata.

Bimbo investito da un’anziana ad Edimburgo

Un bambino di 3 anni è morto dopo che un auto ha fatto irruzione in un negozio di beneficenza ad Edimburgo, in Scozia. L’incidente ha coinvolto il piccolo e sua madre, una 37enne ricoverata in ospedale e fuori pericolo di vita. I testimoni hanno sentito il “botto” ed altri due pedoni, anche parenti delle vittime, sono stati investiti a Morningside Road.





I racconti dei testimoni

L’auto che ha investito mamma e figlio è una KIA rossa, guidata da un’anziana che è salita sul marciapiede sfondando una vetrina di un negozio di libri e giocattoli per bambini.

Gli agenti, una volta arrivati sul posto, hanno cercato di soccorrere subito le vittime ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare.

Secondo la testimonianza di un negoziante, il botto è stato fortissimo: “È stato scioccante – ha confessato -.Una signora ha detto che un ragazzo era ferito più di chiunque altro, non si muoveva. Poi è arrivata l’ambulanza e l’ha portato via”. Un altro testimone ha raccontato che il ragazzo “sembrava essere parzialmente sotto la macchina.

L’altra parte era una femmina che sembrava essere la madre del bambino. Aveva tagli al braccio e al viso e sanguinava. L’autista era una donna anziana”.

La polizia scozzese ha rilasciato una dichiarazione in merito alla colluttazione ed ha confermato la morte del bimbo di 3 anni. Continuano le indagini per accertare le responsabilità.