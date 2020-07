Regno Unito. Investe pensionato e grida frasi deliranti, mentre una videocamera installata nell'auto lo riprende: arrestato pirata della strada.

Un pirata della strada investe un pensionato, accade nel Regno Unito dove la telecamera installata a bordo dell’auto di Gavin Collins, 39 anni, riprende tutto. I fatti risalgono all’aprile 2019, quando l’uomo in preda alla follia ha ucciso Terry Radford, che si trovava alla fermata dell’autobus.

Regno Unito, investe pensionato

Collins era uscito di galera pochi giorni prima di commettere l’efferato crimine, al quale la vittima non è riuscita a sopravvivere, uccisa a causa del violento impatto con l’autoveicolo. La telecamera di bordo mostra l’uomo in tutta la sua follia, in uno shockante vide nel quale grida “Andiamo, andiamo! Sono carico, sono Gesù.

Sono il discendente di Dio”.

Il mezzo, inoltre, risulta chiaramente rubato: “Guarda come vado! Sto diventando sempre più forte, secondo per secondo!”, queste le parole dell’uomo prima di perdere il controllo e distruggere persino una casa su Mansfield Road, a Skegby. Abbandonata l’auto, si dirige poi verso un’altra per trafugarla minacciando i proprietari ma anche questa finisce per schiantarsi contro alcuni oggetti che ne compromettono l’utilizzo.

Un’Odissea criminale

Il criminale raggiunge così un’altra abitazione, spaccando una finestra e intimando gli inquilini di lasciarlo entrare. Dopo aver ricevuto un chiaro “no”, prende una pala dal giardino e devasta il portico, convincendo le persone a lasciargli le chiavi di una nuova autovettura: con questa ucciderà poi il signor Radford.

Collins si trova ora a scontare una condanna per omicidio e dovrà passare la sua vita in ergastolo, a Nottingham. La polizia è riuscita ad arrestarlo appena dopo il misfatto, perché si è schiantato con l’auto contro un muro e alcune volanti.