Un uomo di 65 anni, cittadino francese, è accusato di abusi su oltre 300 minori. È stato arrestato e ora rischia il carcere.

Un uomo di nazionalità francese aveva allestito un vero e proprio studio con la scusa di fare provini, in realtà con l’intento di mettere in atto le proprie perversioni sessuali. L’individuo in questione è un 65enne francese arrestato a Giacarta, in Indonesia, con l’accusa di aver perpetrato abusi oltre 300 minori.

L’uomo avrebbe attirato le giovani vittime nel suo studio, tramite l’inganno. Il 65enne è stato arrestato in un hotel della capitale mentre si trovava in compagnia di due ragazze minorenni nella sua stanza. Condotto in carcere, adesso rischia la detenzione, se non addirittura la pena capitale.

Indonesia, le prove degli abusi su minori

Intervistato dai giornalisti, il capo della polizia di Giacarta Nana Sudjana si è così espresso sulla questione: il 65enne “ha attirato i minori offrendo loro di lavorare come modelli – ha riferito – Coloro che hanno accettato il sesso sono stati pagati tra 250 mila e un milione di rupie“. Sudjana ha continuato affermando che i ragazzini che hanno rifiutato sarebbero stati picchiati dal sospettato. La polizia avrebbe sequestrato dalla stanza del francese del materiale pedopornografico consistente in innumerevoli foto e video ritraenti minori di età compresa tra i 10 e i 17 anni.

Gli inquirenti sospettano che sia stato lo stesso francese a fotografarli e a filmarli nel corso degli abusi sessuali. Il 65enne risultava essere in Indonesia con un visto turistico.