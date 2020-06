In Germania una larga rete di pedofili: 30mila i sospettati

Si scambiavano informazioni e materiale pedopornografico, la fitta rete di pedofili in Germania: 30mila sospettati.

Uno scandalo giudiziario e sociale sta per imbattersi sulla Germania che, secondo un una maxi inchiesta, avrebbe sul proprio territorio nazionale una fitta e larga rete di pedofili, tanto che i sospettati di creazione e diffusione di materiale pornografico con protagonisti minori sarebbero ben 30mila.

Un gruppo mastodontico di persone che potrebbe portare a stanare un numero mai visto prima di criminali informatici e non solo. L’accusa principale è quella di pedofilia, consumata sopratutto online, nel deep web e su diversi social network che facilitano la circolazione di materiale pedopornografico su larga scala. I sospettati agivano tutti sfruttando il vantaggio dell’anonimato per questo ora gli inquirenti sono al lavoro per associare delle vere identità ai vari nickname.

Germania, si indaga su una rete di pedofili

Le indagini sono partite dalla città di Bergisch Gladbach per poi estendersi oltre i confini cittadini e coinvolgere molte altre zone della Germania. Gli inquirenti hanno scoperto che molti degli indagati erano soliti scambiarsi informazioni in diversi forum su Internet. Alcuni si davano addirittura consigli su come rendere accomodanti i bambini.

Un quadro raccapricciante, tristemente noto come fenomeno, ma probabilmente mai così vasto nelle proporzioni.





A rendere pubblica l’indagine è stato il ministero della Giustizia del Land del Nordreno-Vestfalia Peter Bisenbach a Duesseldorf. È lo stesso ministero a commentare la notizia con questo tweet: “Vogliamo trascinare gli autori e i sostenitori degli abusi sui minori fuori dall’anonimato di Internet”.