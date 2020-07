Berlino, auto sulla folla: almeno sette feriti

Paura a Berlino dove un mezzo fuori controllo è andato a schiantarsi contro un gruppo di persone. Sette feriti, tre gravissimi

Auto sulla folla a Berlino. Secondo quanto riportato dalla Bild online un veicolo fuori controllo sarebbe andato a schiantarsi contro un gruppo di persone e ci sarebbero feriti. Un portavoce della polizia ha parlato di sette persone rimaste ferite nell’impatto contro il mezzo ‘impazzito’, tre delle quali sarebbero in gravissime condizioni.

Il dramma si è consumato in mattinata, intorno alle 7:20, Hardenbergplatz, nei pressi della stazione Zoologischer Garten.

Vi sono già delle ipotesi in merito alle cause dell’incidente: sarebbe stato provocato dall’alta velocità. Non si tratterebbe dunque di un gesto intenzionale: l’automobilista avrebbe perso il controllo del veicolo in una curva in seguito alla velocità eccessiva, finendo contro il gruppo di persone che non sono riuscite ad evitarlo.

Le prime immagini diffuse mostrano un veicolo color nero con la parte frontale completamente distrutta in seguito all’impatto. Diverse ambulanze sono giunte sul posto per soccorrere i feriti e l’intera area è stata circondata dalle forze dell’ordine, che ne hanno inibito provvisoriamente l’accesso.