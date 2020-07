Un incidente aereo sulle Alpi svizzere ha visto la morte di 4 turisti, 2 austriaci e 2 elvetici. Al vaglio l'ipotesi di guasto al motore.

Un aereo da turismo è precipitato ieri 25 luglio sulle Alpi svizzere ed è deceduto tutto il suo equipaggio, 4 persone. L‘incidente aereo sulle Alpi è successo poco dopo le ore 12:00 nella zona di Gletscherspitze nel comune di Blatten, nell’alto Cantone Vallese e le vittime – 2 austriaci e 2 svizzeri – non sarebbero ancora stati identificati dalla polizia cantonale.

L’aereo precipitato sulle Alpi aveva preso nelle prime ore del mattino dall’aerodromo di Reichenbach, località del Canton di Berna, dove avrebbe dovuto far ritorno nella stessa giornata di ieri. Quando si parla di disastro aereo, la memoria giornalistica ritorna allo scorso maggio quando il giovane Daniele Papa è risultato disperso a seguito di un incidente aereo in cui risultò coinvolto anche il suo istruttore.

Incidente aereo Alpi, 4 morti

L’ aereo da turismo precipitato sulle Alpi – su cui è stata aperta immediatamente un’inchiesta – avrebbe causato dunque la morte di 4 persone ed il velivolo utilizzato era un piccolo aereo da turismo. Mentre gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto, gli organi d’informazione elvetici hanno fatto sapere che le vittime austriache sarebbero due uomini di 50 e 46 anni mentre gli altri due uomini di nazionalità svizzera, di 66 e 50 anni.

L’unico dettaglio fornito da un testimone nel corso dell’sos lanciato, riguarda il fatto che l’aereo stesse perdendo fumo, ragion per cui non si scarta l‘ipotesi di guasto al motore. É stato necessario l’intervento di un elicottero della compagnia erea svizzera Air Zermatt ma per i quattro turisti a bordo non c’era già nulla da fare, i soccorritori accorsi sul luogo dell’incidente hanno dovuto purtroppo accertarne il decesso.

Purtroppo non è la prima volta che i turisti perdono la vita mentre in programmac’era solo un po’ di distrazione, relax e full immersion nella natura: lo scorso 7 luglio un bus turistico in visita al ghiacciaio di Athabasca, in Canada, si era ribaltato causando morte e ferimento degli occupanti.