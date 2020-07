Un bus turistico diretto al ghiacciaio di Athabasca in Canada si ribalta provocando tre morti e diversi feriti in gravi condizioni.

Drammatico incidente ieri 18 luglio in Canada, un bus turistico con a bordo 27 persone è finito fuori strada ribaltandosi su sé stesso diverse volte. Il bilancio dell’incidente stradale che ha visto coinvolto un bus per escursioni – avvenuto nel Parco nazionale di Jasper, nelle Montagne Rocciose in Alberta – è di tre morti ma, secondo l’emittente canadese Cbc, potrebbe purtroppo aggravarsi visto che il computo dei feriti che versano in gravi condizioni è alto.

Le vittime sono state trasportate d’urgenza in elisoccorso nei vari ospedali nelle vicinanze.“Preghiamo per tutti coloro che sono coinvolti nell’incidente” sono state le parole addolorate del premier canadese Jason Kenney. A gennaio, sempre in Canada, erano stati tre i turisti miracolosamente sfuggiti alla morte dopo che la motoslitta era finita in un lago ghiacciato.

Incidente bus turistico in Canada

Dopo l’ incidente di bus occorso il 13 luglio scorso in Cina – sapientemente orchestrato dall’autista – un’altra grave sciagura ai danni di turisti in Canada. Il mezzo di trasporto turisti in forza alla compagnia Pursuit – che per il momento non ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito – porta i viaggiatori ed amanti della natura a fare escursioni sul ghiacciao Athabasca, uno dei luoghi da visitare in Canada.

Le autorità canadesi sono accorse sul posto e iniziato le indagini di rito per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e risalire alle responsabilità del conducente e quelle eventuali della compagnia di bus canadese Pursuit. “Stava percorrendo una discesa, una collina un po’ ripida” racconta un testimone oculare, Vanja Krtolica, “quando il mezzo si è ribaltato per cinque o sei volte prima di fermarsi con le ruote all’aria“. Ogni anno il ghiacciaio Athabasca – che molti turisti annoverano tra le cose da vedere in Canada – è meta di visitatori e scalatori provenienti da ogni parte del mondo e tappa d’obbligo tra le cosiddette sei ‘dita dei piedi’ del Columbia Icefield Adventure.