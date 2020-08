Il video della morte di John Neville (56 anni) avvenuta nel carcere di Forsith (North Carolina) ha fatto discutere gli interi Stati Uniti. Nel filmato si può sentire l’afroamericano gridare: “Non respiro, non respiro”. I poliziotti ignorano del tutto i suoi lamenti.

Nel filmato, sopra Neville risultano esserci cinque agenti del penitenziario in cui era stato assegnato dopo un’aggressione da parte sua ai danni di una donna.

La morte di John Neville risale allo scorso 2 dicembre. Tuttavia, solo di recente è stato diffuso il video che testimonia i suoi ultimi istanti di vita. John Neville è morto il 4 dicembre 2019 a causa dei gravi danni fisici che ha ricevuto dopo il trattamento da parte degli agenti.

Un arresto cardiaco ha infatti bloccato l’afflusso di sangue al cervello. Al momento sono accusati di omicidio colposo un’infermiera e cinque agenti.

Nel video è possibile vedere John Neville essere bendato con un cappuccio di colore bianco, per poi essere spostato in un altro ambiente con una sedia a rotelle.

L’uomo prova a liberarsi. I poliziotti continuano a stringerlo, fino a quando il 56enne non è privo di sensi. L’ultimo frammento di filmato mostra gli uomini che si allontanano dall’ambiente chiudendo la porta. Il referto medico ha confermato per Neville una lesione cerebrale a causa del mancato afflusso di ossigeno. Lo sceriffo Bobby Kimbrough, anche lui afroamericano, si è scusato con la famiglia di John Neville, affermando di aver pianto al momento della visione del filmato.

Nobody is talking about the death of John Neville.

It’s barely making local news.

He said I can’t breathe 29 times before dying.

Five former detention center officers and a nurse have been charged with involuntary manslaughter in Neville’s death.pic.twitter.com/cmiroY1GpO

— Ted Corcoran (Red T Raccoon) (@RedTRaccoon) August 7, 2020