"Bambini trattati come scimmie", le parole e le azioni fuori luogo costano l'arresto all'influencer.

Igor Kravtasov, un influencer russo di 35 anni è stato arrestato dalla polizia per aver postato sui suoi canali social un video in cui maltrattava sua figli, una bambina di un mese e mezzo. La piccola era stata messa a testa in giù dal padre che, tenendola per un piede, la scuoteva in malo modo.

Come se non bastasse l’influencer nel video ha pronunciato queste parole: “I bambini vanno trattati come scimmie”. Tra le molte proteste dei suoi follower e le numerose visualizzazione raggiunte dal video, ben presto le immagini del maltrattamento sono arrivate anche negli uffici delle forze dell’ordine che hanno deciso di arrestarlo. La notizia è stato diffusa dal Daily Star, che ha citato la fonte di informazione locale Kubnews.

I bambini come scimmie: arrestato influencer

L’uomo non avrebbe opposto resistenza al momento del fermo e ora, insieme alla moglie, la 27enne Darya Getmanskaya, si trova sottoposto ad una custodia cautelare di 10 giorni. Le autorità stanno valutando se togliere alla coppia la patria potestà. La neonata è stata invece trasportata in ospedale per accertamenti.





In seguito all’accaduto l’influencer ha ammesso il gesto, ma ha voluto precisare la propria posizione: “Questa è la mia opinione riguardo a come vanno trattati i bambini e va rispettata. I piccoli vanno trattati un po’ come le scimmie, che sono animali molto agili da cui l’uomo discende.

Abbiamo bisogno – ha aggiunto – di sviluppare certe abilità già dai primi mesi di vita e quello che ho fatto aiuta una formazione corretta delle ossa, con i legamenti e le articolazioni che diventano più mobili e flessibili.