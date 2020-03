Su Instagram sostiene di avere la cura per il coronavirus: influencer arrestato per truffa.

Un influencer e attore americano ha annunciato su Instagram di avere una cura per il coronavirus, ma era in realtà una truffa scoperta dalle Forze dell’ordine che lo hanno arrestato. Si tratta di Keith Lawrence Middlebrook, 53 anni, che prometteva ai suoi follower di aver scoperto una cura iniettabile, ancora in attesa di brevetto, per le persone positive al Covid-19. Nulla di più falso, ma la popolarità sul web dell’attore avrebbe spinto la polizia a maggiori controlli che infine hanno condotto al fermo di Middlebrook.

Coronavirus, la truffa su Instagram

Il coronavirus però non ha ancora una cura e nessuno dei tanti team di ricerca sparsi in giro per il mondo è riuscito finora a dar vita ad un vaccino utilizzabile per l’uomo. Una truffa in piena regola visto anche che sarebbero moltissime le persone che avrebbero dato ascolto a Middlebrook secondo il Dipartimento di giustizia. I suoi video su Instagram e YouTube in cui parla della fantomatica cura hanno infatti raccolto oltre 2 milioni di visualizzazioni potendo i suoi profili contare su un bacino d’utenza di 2,4 milioni di follower.

In un video di Instagram del 10 marzo 2020, Middlebrook ha detto a circa 250mila spettatori di non doversi nemmeno preoccupare del coronavirus, dato che il presidente americano Trump lo aveva “stroncato sul nascere”.

E poi consigli alimentari senza alcun titolo per poterli dare, come quello di mangiare proteine ​​magre al fine di combattere il coronavirus.





L’attività fraudolenta di Middlebrook

L’FBI ha teso una trappola a Middlebrook, organizzando un incontro con un finto investitore e durante l’appuntamento è emerso che l’attore aveva dato vita ad un’attività fraudolenta, Quantum Prevention CV Inc. (QP20), secondo cui per un investimento di 1 milione di dollari, un azionista poteva ottenere in cambio fino a 100 milioni. Convinceva gli azionisti dicendo loro che anche Magic Johnson, la leggenda del basket americano, fosse un suo investitore. L’ex giocatore dei Lakers ha smentito alle autorità di aver mai effettuato nessun investimento del genere.