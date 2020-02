Truffa sul coronavirus: “Non fidatevi di chi si presenta a casa per controlli”

La Croce Rossa ha allertato i cittadini e gli italiani sulla truffa che circola sul web sul tema coronavirus: falsi tamponi effettuati a domicilio.

Da qualche gironi circola sul web una truffa sul coronavirus: un messaggio pubblicato su Facebook dalla Croce Rossa mette in allerta gli italiani. Si tratterebbe di presunte telefonate ai cittadini nelle quali vengono annunciate visite domiciliari per effettuare tamponi. Ovviamente, però, si tratta di falsi accertamenti e controlli. La Croce Rossa ha infatti specificato che “non esistono medici che vengono a casa per fare i tamponi”. In qualsiasi caso è bene rivolgersi alle autorità competenti per avere conferme e risposte certe.

Truffa sul coronavirus

La Croce Rossa ha allertato i cittadini e gli italiani sulla truffa che circola sul web sul tema coronavirus. “Ci viene segnalato – scrivono sui social – che alcuni anziani hanno ricevuto strane telefonate del tipo: ‘Siamo della Croce Rossa, le veniamo a casa a fare il tampone per il coronavirus‘”.

Ma da Croce Rossa assicurano che “non esistono medici che vengono a casa vostra per fare i tamponi. Non fidatevi di chi si presenta a domicilio per controlli”. Infine, concludono: “Nel dubbio chiamate sempre le autorità per una verifica”.

Nelle zone del Nord Italia dove si sono registrati i focolai del virus (soprattutto in Veneto e Lombardia), invece, sono state segnalate anche visite a casa di malintenzionati. Questi ultimi si presenterebbero con tesserini falsi che farebbero riferimento a edifici sanitari e pubblici realmente esistenti. Un’ultima variante segnalata rispetto al tampone, infine, è la richiesta di soldi a scopo precauzionale “perché il virus si trasmette sulle banconote”.





In qualsiasi caso è bene prestare la massima attenzione e affidarsi a enti certificati per ricevere informazioni certe e aggiornamenti reali.