In Australia il primo ministro vuole un vaccino anti-Covid efficace e gratuito.

In Australia il primo ministro Scott Morrison ha affermato che se il vaccino contro il Covid-19 sarà davvero efficace lo distribuirà in modo gratuito. In tutto il mondo si continua a parlare dei vaccini contro il Coronavirus, per cercare di dare alle persone la certezza che presto arriverà un rimedio.

Ogni Paese sta cercando di portare a termine tutte le ricerche scientifiche a riguardo per offrire qualche sicurezza in più a tutti coloro che attendono con ansia l’arrivo del vaccino. In Australia è stato fatto un accordo.

Il vaccino in Australia

Il primo ministro australiano Scott Morrison ha spiegato che se il vaccino risulterà davvero efficace come crede l’Australia lo produrrà e lo distribuirà gratuitamente.

Questo annuncio è arrivato subito dopo l’accordo con la società farmaceutica AstraZeneca per ottenere il vaccino contro il Covid-19, su cui sta lavorando una squadra dell’Università di Oxford. Un annuncio molto importante per il Paese e sicuramente il vaccino sarà efficace visto che dietro questo studio c’è una delle Università più importanti.

Come riportato dal “Guardian”, Scott Morrison ha spiegato che l’Australia ha puntato sul vaccino dell’Università di Oxford perché è “uno dei più avanzati e promettenti al mondo“. Nonostante questo ha voluto specificare che continuerà i negoziati con le altre case farmaceutiche. “Se questo vaccino risulterà efficace noi lo produrremo, lo distribuiremo e lo renderemo pubblico per 25 milioni di australiani” ha spiegato il premier. Questo significa che i cittadini australiani possono stare tranquilli perché l’arrivo del vaccino non si trasformerà in una spesa.