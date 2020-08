Il ministro dell’agricoltura tedesco, Julia Klöckner, ha annunciato una nuova legge che tutela il benessere degli animali domestici.

Mentre la Germania deve affrontare l’emergenza coronavirus, con un continuo aumento dei contagi, il ministro dell’agricoltura Julia Klöckner ha annunciato una nuova legge che tutela il benessere degli animali domestici: dal 2021 ci sarà l’obbligo di portare fuori il cane almeno due volte al giorno.

Germania, obbligo portare fuori cane

Il ministro dell’agricoltura tedesco pensa anche al benessere degli animali da compagnia, che abitano le case di moltissimi cittadini. Julia Klöckner ha così presentato la “Hundeverordnung” (norma sui cani).

Con il nuovo regolamento, che sarà presto presentato al Bundestag e dovrebbe entrare in vigore nel 2021, ci sarà l’obbligo di portare a spasso i propri cani almeno due volte al giorno.

Inoltre, la legge prevede che gli animali non siano lasciati soli in casa per tutto il giorno. Al contrario, dovrà esserci una persona incaricata di prendersene cura.

Stando a quanto dichiarato dalla Klöckner, la norma si basa su nuove scoperte scientifiche, le quali dimostrano che i cani hanno bisogno ogni giorno di “un numero sufficiente di attività e di stare a contatto con la natura”. Inoltre, legare i cani a una catena o al guinzaglio per lunghi periodi sarà soggetto a un divieto.





Le scelte, tuttavia, non sono esenti da critiche. Per il ministro, la legge è necessaria perché ci sarebbero almeno 9,4 milioni di cani di proprietà in Germania che non ricevono gli stimoli necessari. All’interno della CDU, lo stesso partito della Klöckner, non mancano i disaccordi.

Alcuni esponenti, infatti, non considerano opportuno il provvedimento. C’è persino chi lo considera ridicolo. “Non porterò il mio Rhodesian Ridgeback per ore in giro con temperature di 32 gradi. Piuttosto faremo un salto nel fiume per rinfrescarci”, è il commento del deputato Saskia Ludwig. Il collega Walther Schweiz ironizza: “Presto diranno ai proprietari di gatti quanto spesso dovranno cambiare la lettiera”.