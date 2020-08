Attimi di vera paura durante un festival di aquiloni nei pressi di Taiwan: una bimba di tre anni è rimasta impigliata in uno di essi ed è volata via.

Una scena che ha dell’incredibile durata trenta lunghissimi secondi quella che è avvenuta nei pressi di Taiwan durante l’annuale festival dell’aquilone. Una bambina di tre anni, Lin, è rimasta incastrata alla coda di uno degli aquiloni e ha preso il volo sotto lo stupore di tutti.

Fortunatamente, l’iniziale tragedia si è conclusa con un bel lieto fine: la bimba è atterrata tra le braccia dei presenti e non ha gravi ferite, solo piccoli tagli sul viso e collo.

Taiwan, l’aquilone: la ricostruzione dei fatti

Un forte colpo di vento improvviso: è questa la causa che ha portato Lin a essere spazzata letteralmente in aria insieme a un aquilone. L’arma della momentanea tragedia era stata posizionata dagli organizzatori e pronta a essere lanciata per riempire il cielo di un nuovo colore, l’arancione.

La coda dell’aquilone, che è volato in aria d’improvviso, però, si è attorcigliata attorno al collo della bambina che, prontamente, è volata insieme a esso. La piccola Lin non sembra aver avuto paura a differenza di tutti i presenti. Infatti, secondo quanto riportato, la bambina sembrerebbe aver urlato, durante il decollo, la parola “mamma” e poi si fosse lasciata abbandonare a delle risate per tutta la durata del fatto.

Durante quei lunghi trenta secondi, la bambina ha continuato ad andare su e giù fino a quando il vento non ha deciso di fermarsi.

A questo punto i presenti sono corsi a prenderla per farla atterrare sulle proprie braccia. La bimba è stata di corsa portata in ospedale. Dopo una serie di controlli è stato accertato che, a parte qualche lieve graffio a collo e viso, Lin gode di ottima salute e non ha riportato nessuna grave ferita. Di certo questa bambina è stata molto fortunata rispetto al quindicenne morto per aver voluto liberare il proprio aquilone dai cavi elettrici.

Non è di certo la prima volta che dei bambini vivono delle situazioni di così grave pericolo come la bambina caduta da un balcone a Sestri Levante.