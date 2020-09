Rapita e stuprata da un uomo ancora senza volto, il dramma in Francia.

Una bambina di 9 anni è stata rapita e stuprata dopo essere uscita per andare a comprare il pane. L’episodio, come riferito da riporta France 3, risale a domenica 20 settembre ed è accaduto a Vienne, nella regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi.

Dalle prime ricostruzioni sarebbe emerso che mentre la giovane si recava al panificio da sola è stata avvicinata da un uomo a bordo di una Citroën C3 e l’ha obbligata a salire per poi violentarla. Dopo la violenza sessuale, la ragazzina è stata ritrovata rapidamente, ma l’uomo si è dato alla fuga e le forze dell’ordine hanno avviato tutte le pratiche necessarie per rintracciarlo con almeno quattrocento gendarmi mobilitati nella zona compresa tra Vienne, Deux-Sèvres e Maine-et-Loir.

La polizia spera che utilizzando nuove tecnologie, quali ad esempio i droni, e mettendo in campo tanti agenti, speciali e non, si possa in breve tempo ad arrivare ad individuare il responsabile e fermarlo. È stato attivato inoltre il Plan Épervier, letteralmente “piano sparviero”, termine con il quale si indica l’operazione di gendarmeria avviata a seguito di un rapimento, una fuga o durante la ricerca e l’arresto di una persona che abbia commesso un grave reato.

Secondo il sindaco non sarebbe tuttavia un cittadino locale. “Siamo tutti sotto choc, non ci sono parole – ha spiegato il il primo cittadino ai microfoni di Radio France – Più che collera, una sensazione inqualificabile. La famiglia è devastata e la bambina rimarrà traumatizzata a vita”. Questa mattina, la direzione dei servizi accademici di Vienne ha istituito un’unità psicologica nella scuola frequentata dalla bambina per chiunque avesse bisogno di un supporto dopo quanto successo.