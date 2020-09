La bimba è stata soccorsa dai paramedici dopo una chiamata d'emergenza segnalante la presenza della piccola esanime in un appartamento.

Orrore dagli USA: una bimba di 9 mesi è stata violentata e strangolata dal padre. L’infanticidio si è verificato a Houston, nello stato del Texas. La piccola è stata uccisa in casa. La polizia locale ha arrestato l’uomo, a cui sono stati contestati i reati di violenza sessuale su minore e omicidio.

La bambina si chiamava Savayah Mason, il suo assassinio risale allo scorso 24 agosto. Sono stati i paramedici a soccorrere la piccola dopo che era stato segnalata, tramite una chiamata di emergenza, la presenza di una bambina esanime presso un appartamento di Westpark. La bimba è stata trasportata in ospedale, dove è spirata subito dopo.

USA, i risultati dell’autopsia sulla bimba

Il caso è stato segnalato alla polizia, che ha disposto l’autopsia sul corpicino della piccola Savayah Mason.

I risultati hanno acclarato come la bimba fosse stata abusata e strangolata durante o poco dopo la violenza. Secondo quanto reso noto dall’Harris County Institute of Forensics che ha effettuato l’autopsia, la bambina ha subito un’aggressione sessuale e la sua morte causata da un’asfissia nel corso degli abusi.

Le indagini

Il caso di Savayah Mason si è dunque trasformato in un’indagine investigativa per stupro e omicidio. Dopo le opportune indagini condotte, gli investigatori dell’ufficio dello sceriffo della contea di Harris hanno accusato il padre della bambina, Luis Luna, un giovane di 23 anni. L’uomo è stato interrogato e quindi tratto in arresto, con l’accusa di aver ucciso la figlioletta.