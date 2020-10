Donald Trump e la first lady Melania potrebbero essere stati contagiati da Hope Hicks: chi è e qual è la storia della collaboratrice del presidente?

Donald Trump e la moglie Melania sono postivi al coronavirus e costretti in quarantena. A contagiarli, secondo prime stime, potrebbe essere stata Hope Hicks. Così in queste ore è scattata la caccia per capire chi è la donna e quale sia il suo rapporto con il presidente degli Stati Uniti.

Chi è Hope Hicks?

Hope Hicks, 31 anni, è una ex modella per Ralph Lauren, laureata in letteratura inglese alla Southern Methodist University ed è una strettissima collaboratrice del presidente americano. La 31enne viaggia spesso insieme alla coppia coinquilina della Casa Bianca, cosa che ha fatto anche nel corso delle ultime uscite pubbliche di Trump. La Hicks è stata capo della comunicazione della Casa Bianca fino al 2018, la più giovane in assoluto a ricoprire questo prestigioso ruolo, ma poi ha deciso di rassegnare le sue dimissioni dopo lo scandalo del Russiagate.

In quell’occasione è stata chiamata a testimoniare dalla Commissione per l’intelligence del Congresso.

La giovane consigliera di Trump stava seguendo il presidente nel corso degli appuntamenti elettorali (come il primo, discusso dibattito TV con Biden). Hope Hicks ha viaggiato quindi in elicottero a stretto contatto con la coppia ed è stata in una di queste occasioni che avrebbe contagiato Donald Trump e la first lady Melania.

Quando il presidente degli Stati Uniti era stato informato della positivita di Hope Hicks al coronavirus, si era detto molto preoccupato evidenziando anche l’importanza del ruolo ricoperto dalla 31enne apostrofata come lavoratrice instancabile e preziosa.

“È terribile” – aveva detto Trump – venuto a conoscenza dell’esito del tampone effettuato sulla sua consigliera.