Terremoto Grecia e Turchia, un video di un ragazzo che gioca in streaming e che riprende la violenta scossa del sisma, diventa virale sui social

Terremoto Grecia e Turchia: video virali sui social

Nella società iperteconologica in cui viviamo, tra web-cam, telefonini e telecamere di videosorveglianza disseminate un po’ovunque, ogni terremoto lascia non solo una scia di distruzione e dolore ma anche una serie di video testimonianze sorprendenti.

Lo stesso è accaduto con il recente terremoto di magnitudo 6.7 al largo dell’Isola di Samos in Grecia che ha causato onde di mini-tsunami sulla costa turca. Al momento si parla di circa 17 morti e centinaia di feriti sia in Grecia che in Turchia.

I social hanno subito ribattuto notizie, foto e filmati. Tra questi, uno in particolare sta diventando virale in quanto pur non riportando particolari scene di distruzione, fa ben capire come questo tipo di fenomeni naturali irrompano nella vita quotidiana con tutta la loro impressionante potenza.

Il video del ragazzo che gioca a streaming su Twitch

Nel video inizialmente si vede un ragazzo come tanti giocare con il suo joistick su Twitch, una piattaforma che consente lo streaming di videogiochi. Il suo nome è Arda can Özel, nome da streamer Falcon2k.

Improvvisamente il terremoto irrompe con tutta la sua violenza e la stanza inizia a tremare. Il ragazzo corre velocemente fuori dalla sua cameretta per mettersi in salvo e lascia la telecamera accesa.

Il video mostra dunque tutta l’impressionante forza del terremoto che fa letteralmente tremare le mura della stanza con gli oggetti che cadono a terra mentre dall’esterno si sentono le urla di paura e il cane di Arda abbaiare.

Quando Arda torna in camera, nonostante la violenta scossa sia terminata, la telecamera continua a tremare tanta la violenza del sisma che ha avuto origine nel Mar Egeo. Come si evince dal video, il ragazzo fortunatamente sta bene, tanto che poco dopo ha pubblicato su instagram una sua foto abbracciato al suo cagnolino per consolarlo dallo spavento.

Purtroppo non tutti gli altri video in circolazione sui social, hanno lo stesso lieto fine di quello di Arda e ci mostrano edifici crollati e distruzione.