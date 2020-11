A Parigi gli agenti di polizia hanno arrestato un uomo che si stava aggirando con un machete tra le vie del XI arrondissement, in pieno centro.

Attimi di panico a Parigi, dove nella giornata del 3 novembre gli agenti della polizia francese hanno arrestato un uomo che si stava aggirando con un machete tra le vie del XI arrondissement, nei pressi di una stazione della metropolitana.

Secondo le prime informazioni sulla vicenda, l’uomo sarebbe stato visto da alcuni passanti proprio all’interno della stazione della metro e si sarebbe poi successivamente barricato in un palazzo della zona. Nel frattempo le forze dell’ordine hanno invitato i residenti a rimanere nelle loro case.

Parigi, arrestato uomo con machete

L’allarme per la presenza dell’uomo è stato lanciato durante la mattinata da diverse persone sui social network, tra cui un ragazzo che ha scritto su Twitter: “C’è un ragazzo che cammina per le vie di Père Lachaise con un machete.

Ho sentito la mia vita andarsene via, non sapendo se dovevo restare in metropolitana o tornare indietro di corsa”. Il presunto attentatore si è successivamente barricato all’interno di un edificio di Boulevard Charonne, dal quale gli agenti di polizia lo hanno poi estratto dopo un breve assedio e fortunatamente senza spargimenti di sangue.

L’episodio di questa mattina aggiunge ulteriore angoscia dopo la serie di attentati che sta sconvolgendo la Francia in queste ultime settimane e che nella notte di lunedì 2 novembre hanno colpito anche l’Austria, dove nei pressi della sinagoga di Vienna un commando armato ha aperto il fuoco sui passanti causando la morte di quattro persone e ferendone altre quattordici.

Secondo il ministero degli Interni austriaco uno dei attentatori rimasto ucciso dalla polizia sarebbe un islamista che aveva giurato fedeltà allo Stato Islamico e addosso al quale sarebbe stato rinvenuta anche una cintura esplosiva poi rivelatasi finta.