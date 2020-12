L'uomo è attualmente in fuga. La polizia ha circondato la zona per individuare il 48enne.

Una grave lite in famiglia è sfociata in una vera e propria strage. Nella zona centrale della Francia, vicino Puy-de-Dome, i militari sono interventi in seguito a una violenza diatriba domestica. Al loro arrivo le forze dell’ordine sono state colpite dall’uomo.

Lite in famiglia

Il sospettato di 48 anni, dopo l’uccisione dei poliziotti, ha incendiato la casa. Gli agenti sono stati allertati intorno a mezzanotte per salvare la moglie dell’uomo. La donna, infatti, per sfuggire al marito si era rifugiata sul tetto dell’abitazione. Tre poliziotti hanno perso la vita e un quarto è attualmente ricoverato: il poliziotto ha riportato una ferita alla gamba, per fortuna la sua vita non è a rischio.

Secondo una fonte citata da “Bfmtv” l’uomo sarebbe in fuga. L’area nel frattempo è stata isolata per consentire al personale di pubblica sicurezza di scovare il fuggitivo.

Purtroppo questo non è l’unico episodio avvenuto: in alcuni casi la situazione è ancora più grave. Anche a Chicago un giovane ha ucciso moglie e famiglia per futili motivi.

Come sta la donna

La moglie dell’omicida è salva e trasferita in un luogo sicuro dove si sottoporrà ad alcune domande di rito per chiarire la vicenda.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Intanto la polizia ha scoperto che l’uomo era già conosciuto alle forze dell’ordine per una vicenda riguardante la custodia dei figli. Non si conoscono al momento i motivi della lite.