Il regalo di Natale di una coppia ai bimbi meno fortunati è stato super apprezzato.

Una coppia del Galles del Sud ha scelto di fare un gesto meraviglioso. I due, dopo avere visto su Facebook il post di un gestore di un negozio che annunciava di avere ancora tantissimi giocattoli in vendita, hanno pensato di acquistarli tutti.

Essi verranno donati ai bambini meno fortunati. Il loro Natale, in questo modo, potrà essere all’insegna del sorriso.

La sorpresa ai bimbi meno fortunati

La famiglia del Galles del Sud da tempo stava cercando un modo per fare un gesto di generosità in un momento economicamente e psicologicamente difficile come quello che il mondo sta vivendo a causa della diffusione del Coronavirus. Non avevano, tuttavia, ancora trovato l’idea giusta.

Il suggerimento è arrivato attraverso i social e, in particolare, dalla pagina di un negozio di giocattoli.

Nel Regno Unito gli esercizi commerciali che non vendono beni di prima necessità sono stati costretti a chiudere durante l’arco delle festività. D.Emlyn Lloyds, per questa ragione, a pochi giorni dalla chiusura ha scritto su Facebook un post in cui dichiarava di avere ancora molti giocattoli in vendita. Essi sarebbero probabilmente rimasti sugli scaffali senza l’intervento della generosa coppia, che ha deciso di acquistarli tutti.

I giocattoli andranno ai bambini delle famiglie più bisognose della zona, le quali non avrebbero potuto permettersi regali per i propri piccoli. Per loro sarà un Natale senza dubbio felice.