Una donna ha scoperto il tradimento del marito grazie ad un selfie che lui le ha mandato, nel quale sono presenti alcuni indizi.

Una donna ha scoperto che il marito la tradiva grazie a due foto che il fedifrago le ha spedito. Come ha fatto a scoprirlo? Grazie ad alcuni indizi disseminati nelle foto incriminate.

Scopre il tradimento del marito grazie ad un selfie

Una donna ha scoperto il tradimento del marito grazie a due selfie che il marito le ha spedito. L’uomo infatti, si trovava lontano da casa per motivi di lavoro, pertanto alloggiava nell’albergo di un casinò: nel farsi le foto davanti alla specchiera del bagno però, non ha prestato sufficiente attenzione agli oggetti compromettenti presenti nella stanza.

Peccato però che la moglie avesse una vista più acuta della sua, e tanto è bastato perchè venisse scoperto il tradimento.

Diversi gli indizi notati dalla moglie:

l’uomo non porta la fede al dito;

sulla consolle del bagno sono presenti una piastra per capelli, un pettine e un beauty case per i trucchi.

Dopo aver visto le foto, la signora moglie non ha perso tempo nel lasciare il marito, e lo ha fatto in grande stile: ha realizzato un video su Tik Tok, nel quale ha illustrato le foto spedite dal marito, e in cui chiedeva ai suoi followers se avessero notato qualcosa di insolito nei selfie.

Questo il commento a corredo del video: “Mio marito mi ha mandato delle foto cercando di sembrare carino nella sua suite al casinò, ma ho notato delle cose strane. Ora è single. Potete indovinare di cosa si tratta?”.

Il video in poco tempo ha raggiunto le 4 milioni di visualizzazioni e circa 13 mila commenti, nei quali gli utenti cercavano di individuare le prove incriminanti del tradimento. Alcuni followers hanno anche cercato di giustificare la piastra per i capelli, affermando che sono generalmente presenti nelle camere di albergo, il chè ha provocato la risposta di altri utenti che hanno così comemmentato “Per tutti quelli che dicono che le piastre per capelli sono già nelle camere d’albergo, di solito sono in un cassetto e qualcuno deve fisicamente tirarle fuori”.