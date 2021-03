Casi di Covid in netta diminuzione nel Regno Unito dove la scelta di procedere con la somministrazione di una singola dose e il richiamo a 12 settimane dalla prima vaccinazione sta portando risultati significativi. Stando a quanto appreso da dati diffusi dalle stesse autorità londinesi, la campagna vaccinale avrebbe portato ad una diminuzione dei casi gravi oltre che dell’80% dei casi di Coronavirus in meno tra la popolazione anziana.

Lo studio diffuso dalle stesse autorità londinesi hanno risultati particolarmente galvanizzanti anche in Scozia dove i ricoveri sono diminuiti di molto. Dati infine che lo stesso ministro della salute britannico ha analizzato evidenziando la scelta di far passare 12 settimane tra un richiamo ed un altro. Eppure nonostante ciò il ministro della salute britannico ha messo come non sia arrivato il momento di abbassare la guardia.

A single shot of either the Oxford/AstraZeneca or Pfizer vaccine works against severe infection among the over-70s with a more-than 80% reduction in hospitalisations.

