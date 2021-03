Ad uccidere il bimbo di 4 anni una grave sepsi da streptococco di gruppo A.

Dramma in Inghilterra. A Sunderland un bimbo di soli 4 anni è morto per setticemia. I genitori lo avevano portato in gravi condizioni presso l’ospedale della città, ma i medici avevano firmato le dimissioni nell’attesa di ricevere i risultati delle analisi.

Il piccolo si è così spento tra le mura di casa. Quando la struttura sanitaria ha chiamato la famiglia per intervenire era ormai troppo tardi.

La morte del bimbo

La vittima si chiamava Sheldon Farnell. I fatti risalgono al 26 novembre 2018, ma soltanto adesso è stata aperta un’inchiesta. I medici, all’arrivo al Sunderland Royal Hospital, hanno pensato che l’infezione fosse dovuta ad un contaminante e lo hanno rispedito a casa a seguito di lievi miglioramenti.

La situazione è però poco dopo nuovamente peggiorata. I risultati delle analisi specifiche hanno dimostrato il perché. Si trattava di una grave sepsi da streptococco di gruppo A. Alla notizia i medici hanno tentato di allertare la famiglia, senza tuttavia riuscirci.

Il bimbo di 4 anni è morto dopo avere pregato la mamma di salvarlo. Quest’ultima, ai media inglesi, ha affermato di avere come unico rimpianto quello di essersi fidata dei medici che avevano in cura suo figlio.

Questi ultimi hanno da parte loro ammesso di avere sottovalutato il quadro clinico. Adesso la famiglia di Sheldon chiede di avere giustizia.