Ursula Von der Leyen è ottimista sul fatto che il 70% degli adulti europei possa aver ricevuto i vaccini entro la fine dell'estate.

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen si è detta fiduciosa sulla possibilità che entro la fine dell’estate abbia ricevuto i vaccini il 70% degli adulti degli stati dell’Unione. É inoltre intervenuta per commentare il caso AstraZeneca.

Von der Leyen sui vaccini

Intervistata da un gruppo di media internazionali tra cui Repubblica, ha affermato di essere “estremamente fiduciosa che raggiungeremo l’obiettivo” di arrivare ad un’immunizzazione di massa dopo l’estate. Per quanto riguarda i ritardi sulle forniture annunciati da AstraZeneca, la Von Der Leyen ha annunciato di voler attivare un processo strutturato di soluzione delle dispute.

Ha infine commentato il via libera da parte dell’Ema alla somministrazione del vaccino di Oxford dopo la sospensione in via precauzionale.

La donna ha spiegato che in Europa lo hanno ricevuto 7 milioni di persone con risultati molto buoni: “Stiamo iniziando a osservare che il tasso di mortalità degli anziani sopra gli 80 anni sta scendendo nonostante i contagi siano in crescita“. Ha comunque definito molto importante il fatto che l’Agenzia Europea abbia preso il tempo necessario per analizzare in profondità tutti i dati e arrivare alla conclusione che è sicuro ed efficace.

Ha inoltre minacciato il Regno Unto di bloccare l’export se non aprirà alla distribuzione dei vaccini al continente. “Chiedo maggiore apertura perché l’Europa è tra le regioni del pianeta che esporta di più ma serve reciprocità“, ha detto. La presidente della Commissione ha poi aperto alla possibilità di sequestrare le fiale prodotte in Europa attivando l’articolo 122 del Trattato che consente di prendere il controllo degli stabilimenti e sequestrare le fiale.