Un'azienda vinicola americana offre il lavoro dei sogni per gli amanti del vino: 8 mila euro al mese, alloggio pagato e una cassa al giorno.

L’azienda vinicola statunitense Murphy-Goode Winery ha pubblicato un annuncio per offrire quello che per molti potrebbe essere il lavoro dei sogni a condizioni molto vantaggiose che prevedono una cassa di vino al giorno, uno stipendio da 10 mila dollari al mese (circa 8 mila euro) e l’alloggio già pagato.

Offerta di lavoro di un’azienda vinicola

Si tratta di un’azienda con sede a Healdsburg, città della California, che sta cercando un candidato a cui offrire un impiego nel mondo del vino. Questa l’offerta pubblicata sul sito: “Stai cercando di cambiare lavoro e vorresti inseguire la tua passione? Abbiamo l’impiego dei tuoi sogni!“. Nella proposta non è specificata la precisa mansione che dovrà essere svolta dal lavoratore: si tratterà comunque di un lavoro nel settore vinicolo che potrà spaziare dall’acquisizione di conoscenze sui vigneti dallo svolgimento delle operazioni di cantina fino alla gestione dell’e-commerce.

I requisiti richiesti dall’azienda sono almeno 21 anni di età, una residenza legale negli Stati Uniti o un permesso per lavorarci e l’amore per il mondo vinicolo: il candidato ideale dovrà infatti “prendere la vita un sorso alla volta” come si legge nell’offerta.

Per potersi candidare è necessario recarsi sul sito dell’azienda e realizzare un video presentazione in cui si elencano i motivi per cui si ritiene di essere la persona giusta e adatta per questo lavoro.

Il contratto avrà inizio a settembre 2021 ma la data limite per presentare la propria candidatura è il 30 giugno.