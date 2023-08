L'Etna è in attività e lo spazio aereo dell'aeroporto di Catania è stato chiuso: la riapertura è prevista per le 13

Ancora guai per l’aeroporto di Catania e nuovi disagi per tutti i viaggiatori: lo spazio aero è stato chiuso oggi a causa dell’attività dell’Etna. La riapertura è prevista per le ore 13 di questo pomeriggio.

Etna in eruzione: chiude l’aeroporto di Catania

Dopo l’incendio che era scoppiato qualche settimana fa e che aveva bloccato per qualche giorno i voli, l’aeroporto di Catania è alle prese oggi con un nuovo disagio. I voli in partenza e in arrivo sono stati inibiti nella giornata di oggi, lunedì 14 agosto, a causa dell’attività del vulcano Etna. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, ha comunicato che l’attività del vulcano si è espressa in fontane di lava: la nube eruttiva, a causa dell’azione del vento, si sta spingendo verso Sud.

La nota dell’aeroporto di Catania

“Si pregano i gentili passeggeri di presentarsi in aeroporto solo dopo aver consultato la propria compagnia aerea. Per info sui voli dirottati o cancellati si prega di rivolgersi alle compagnie aeree o verificare la situazione in tempo reale sul sito dell’Aeroporto e sui profili Facebook e Twitter dell’aeroporto” – si legge in una nota diramata dallo stesso aeroporto di Catania. I settori di spazio aereo C1 e B3 rimarranno chiusi al pubblico fino alle ore 13 di oggi.