Dal 25 marzo Eurojackpot, l’unica lotteria a premi presente in Italia e in altri 17 paesi europei, si rinnova e si arricchisce: quali sono le novità.

Dal 25 marzo Eurojackpot, l’unica lotteria a premi presente non solo in Italia ma anche in altri 17 paesi europei, si rinnova e si arricchisce. Introdotto nel 2012 Eurojackpot sin dalla sua comparsa ha visto l’interesse di numerosi giocatori, complice un Jackpot di 90 milioni di euro che ora diventa ancora più consistente e potrà raggiungere la cifra di 120 milioni di euro. Accanto alla consueta estrazione settimanale del venerdì, verrà proposta una seconda estrazione nel giorno del martedì. Le novità sono davvero tante, in occasione del decennale del gioco, e in questo articolo proviamo a illustrarne i dettagli più importanti.

Tutte le novità di Eurojackpot

Come abbiamo accennato, a cambiare è in primo luogo il montepremi in palio che potrà raggiungere la cifra vertiginosa di 120 milioni di euro, e la doppia estrazione settimanale, ogni martedì e venerdì alle ore 20. Gli Euronumeri aumentano e passano da 10 a 12, mentre la giocata minima rimane pari a 2€. Il funzionamento del gioco è sempre semplice e intuitivo: è sufficiente scegliere almeno 5 numeri su 50 e almeno 2 Euronumeri su 12.

Per aggiudicarsi il Jackpot milionario, che va dai 10 ai 120 milioni di euro, è necessario indovinare la combinazione di 5 numeri + 2 Euronumeri. Per ogni giocatore sono disponibili ben 12 categorie di vincita, dalla 5+2 alla 2+1, ognuna delle quali presenta premi piuttosto ricchi. Aumenta anche la probabilità di vincere almeno un premio che diventa, considerando la totalità delle categorie, di 1 su 32.

Come verificare le estrazioni di Eurojackpot?

Per poter verificare i numeri vincenti di Eurojackpot è possibile sia consultare il risultato dell’estrazione dall’App Eurojackpot, che visualizzare sul sito ufficiale Eurojackpot.it i risultati dell’ultimo concorso Eurojackpot in tempo reale. Sul sito sono disponibili, inoltre, tutti i risultati dei concorsi passati di Eurojackpot, con i video delle ultime estrazioni e i Bollettini Ufficiali.

I Jackpot vinti in Italia

Nella storia della lotteria Eurojackpot, l’Italia è il Paese in cui si sono verificate tre vincite del Jackpot che sono state messe a segno, secondo l’ordine cronologico, nelle seguenti date:

16 agosto 2013 . Il Jackpot è stato vinto a Carate Brianza (MB), per un ammontare di 15.541.392€. La giocata è stata effettuata utilizzando una schedina da 5 pannelli da 10€ ed è stata realizzata presso la Tabaccheria di Vaira in Via Donizetti, 31.

. Il Jackpot è stato vinto a Carate Brianza (MB), per un ammontare di 15.541.392€. La giocata è stata effettuata utilizzando una schedina da 5 pannelli da 10€ ed è stata realizzata presso la Tabaccheria di Vaira in Via Donizetti, 31. 16 novembre 2018 . La vincita del Jackpot è stata realizzata nella provincia di Palermo, a Valledolmo, nel punto vendita Tabacchi Muscato in Corso Garibaldi, 155 per un ammontare di 18.000.000€ e con una giocata casuale da 2€. Il Jackpot in questione fu particolarmente fortunato, essendo stato vinto, oltre che in Italia, anche in Finlandia, Spagna e due volte in Germania.

. La vincita del Jackpot è stata realizzata nella provincia di Palermo, a Valledolmo, nel punto vendita Tabacchi Muscato in Corso Garibaldi, 155 per un ammontare di 18.000.000€ e con una giocata casuale da 2€. Il Jackpot in questione fu particolarmente fortunato, essendo stato vinto, oltre che in Italia, anche in Finlandia, Spagna e due volte in Germania. 29 maggio 2020. Il Jackpot da 33.290.606,90€ è stato centrato in provincia di Potenza, esattamente a Rionero in Vulture, con una giocata di 4€ presso il punto vendita Tabacchi Archetti in via Fiera, 64.

Le altre vincite realizzate in Europa

Tra i 18 Paesi in cui è presente Eurojackpot, l’Italia si posiziona per numero di vincite al settimo posto, insieme a Slovenia e Ungheria.

In cima alla classifica troviamo la Germania (52 vincite), seguita dalla Finlandia (21 vincite) e dalla Danimarca (8 vincite). Al quarto posto c’è la Svezia (6 vincite), seguita da Spagna e Norvegia (5 vincite) e dalla Slovacchia, immediatamente sopra l’Italia con le sue 4 vincite.

In fondo alla classifica troviamo all’ottavo posto Repubblica Ceca e Olanda (2 vincite), mentre al nono posto, con una sola vincita, ci sono Croazia, Lituania e Polonia. Fanalino di coda e ancora senza alcuna vincita, invece, i Paesi di Estonia, Islanda e Lettonia. Chissà quale sarà il prossimo Paese fortunato a centrare la vincita del Jackpot.