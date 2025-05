Politica e incontri istituzionali

Il 29 maggio si preannuncia come una giornata densa di eventi politici in Italia. Il Senato ospiterà un importante question time con i ministri della Protezione civile, dello Sport e per la Disabilità, che si svolgerà a partire dalle ore 15.00. Questo incontro rappresenta un’opportunità cruciale per i cittadini di porre domande dirette ai rappresentanti del governo su temi di rilevanza sociale e politica.

Nel pomeriggio, il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, sarà presente nel cantiere della SS106 a Villapiana, dove incontrerà i lavoratori per discutere dei referendum in corso. Questo incontro è previsto per le 14.00 e sarà seguito da un incontro pubblico a Cosenza alle 16.30, dove parteciperà anche l’arcivescovo Checchinato. La giornata si concluderà con un comizio in piazza alle 19.30, un momento di mobilitazione per i diritti dei lavoratori e per la partecipazione attiva alla vita politica.

Sport e celebrazioni

Il mondo dello sport non sarà da meno, con la diciottesima tappa del Giro d’Italia che si svolgerà tra Morbegno e Cesano Maderno. Questo evento ciclistico è uno dei più attesi dell’anno e attira l’attenzione di appassionati e media. Inoltre, il Roland Garros, uno dei tornei di tennis più prestigiosi, avrà inizio a Parigi, con il giovane talento italiano Jannik Sinner pronto a scendere in campo. La partecipazione di Sinner rappresenta un momento di grande orgoglio per il tennis italiano e un’opportunità per dimostrare il proprio valore a livello internazionale.

Cultura e commemorazioni

Non mancheranno anche eventi culturali significativi. Al Maxxi di Roma, alle 11.30, si terrà una celebrazione per i 15 anni della fondazione del museo, con la presentazione di cinque nuovi progetti artistici. Questo evento sottolinea l’importanza della cultura e dell’arte nel panorama italiano contemporaneo. Inoltre, a Torino, si celebrerà il 40° anniversario della tragedia dell’Heysel, con l’inaugurazione del monumento “Verso altrove” in memoria delle vittime, un gesto di commemorazione e riflessione sul valore della vita e della sicurezza negli eventi sportivi.

Infine, il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, incontrerà alle 18.00 i soggetti coinvolti nella realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, un progetto che ha suscitato dibattiti e aspettative nel corso degli anni. Questo incontro rappresenta un passo importante verso la realizzazione di un’infrastruttura che potrebbe cambiare il volto della mobilità in Italia.