Il conflitto tra Russia e Ucraina continua a creare gravi difficoltà alla popolazione. In questo articolo, vengono analizzati gli eventi più significativi verificatisi il 10, con un focus particolare sugli attacchi recenti e le loro conseguenze.

Attacchi aerei e danni infrastrutturali

Un attacco aereo massiccio ha colpito la capitale ucraina, Kyiv, in una serie di bombardamenti iniziati la notte di giovedì.

Secondo l’aggiornamento fornito dal Servizio Statale di Emergenza ucraino, il bilancio delle vittime è salito a quattro, mentre almeno 25 persone hanno riportato ferite, tra cui cinque soccorritori. L’assalto ha causato gravi danni, lasciando migliaia di appartamenti senza riscaldamento, elettricità e acqua, mentre le temperature sono scese a -10 °C.

Le parole del sindaco Klitschko

Il sindaco di Kyiv, Vitali Klitschko, ha esortato i residenti a considerare l’idea di lasciare temporaneamente la città. Utilizzando il suo canale Telegram, ha comunicato che circa la metà degli edifici residenziali, ovvero quasi 6.000, sono attualmente privi di riscaldamento a causa della devastazione inflitta dalle forze russe.

Attacchi contro strutture sanitarie

Un’altra grave offensiva ha visto il bombardamento di un ospedale nella città di Kherson, colpendo in particolare l’unità di terapia intensiva e causando ferite a tre infermiere. Questo attacco ha suscitato forti reazioni a livello internazionale, con il direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, che ha denunciato l’aggressione contro le strutture sanitarie, sottolineando come ciò complichi ulteriormente l’assistenza medica durante la rigida stagione invernale.

Le dichiarazioni dell’OMS

Tedros ha evidenziato che dall’inizio dell’anno sono stati registrati nove attacchi a strutture sanitarie, che hanno portato alla morte di un paziente e di un operatore sanitario, ferendo altri undici individui, tra cui pazienti e membri del personale medico. Ha quindi ribadito l’importanza di proteggere le strutture sanitarie e gli operatori del settore.

Attività militare e reazioni internazionali

In un contesto di escalation, le forze russe hanno anche attaccato due navi civili battenti bandiera straniera nella regione meridionale di Odesa, provocando la morte di un cittadino siriano e ferendo un altro individuo. A livello di risposta, un attacco con droni ucraini ha colpito un autobus nella regione di Belgorod in Russia, causando ferite a quattro persone, secondo quanto riportato da TASS.

Situazione sul campo di battaglia

Le forze russe hanno conquistato cinque insediamenti nella regione di Zaporizhia, tra cui Zelenoye, come confermato dal Ministero della Difesa russo. Tuttavia, il monitoraggio delle battaglie da parte del sito ucraino DeepState ha indicato che non ci sono stati ulteriori cambiamenti significativi sul campo, sebbene ci siano stati progressi nelle aree di Huliaipole e Prymorske.

Iniziative diplomatiche e sanzioni

In un contesto di tensioni crescenti, il ministero degli Esteri del Qatar ha espresso profondo rammarico per i danni subiti dalla propria ambasciata a Kyiv, confermando che non ci sono stati feriti tra i diplomatici. Inoltre, il governo britannico ha annunciato un finanziamento di 200 milioni di sterline per preparare la possibile deplorazione di truppe in Ucraina, durante una visita a Kyiv.

Le reazioni dei leader europei

I leader di Regno Unito, Francia e Germania hanno definito l’uso del missile Oreshnik da parte della Russia come un atto di escalation inaccettabile. Queste dichiarazioni evidenziano la crescente preoccupazione in Europa riguardo alla stabilità della regione e alla necessità di una risposta unitaria contro le aggressioni russe.