Nel 2025, il conflitto tra Russia e Ucraina ha assunto una piega di logoramento prolungato, caratterizzata da un’assenza di vittorie decisive per entrambe le parti. La mobilitazione delle forze si è intensificata, ma i guadagni sul campo sono stati lenti e costosi, sia in termini di risorse materiali che di vite umane.

Le forze di Mosca hanno cercato di presentare i loro successi come inevitabili, con il presidente Vladimir Putin che ha affermato che l’uscita delle forze ucraine dai territori occupati era una condizione per la cessazione delle ostilità.

Tuttavia, gli esperti militari notano che i progressi russi rimangono modesti e costellati di perdite significative.

Le dinamiche del conflitto nel 2025

La guerra ha assunto un aspetto diverso, avvicinandosi meno a un conflitto convenzionale e più a un ciclo di piccole operazioni condotte da gruppi d’infiltrazione e unità di volontari. I rapporti di analisi militare mettono in evidenza la difficoltà della Russia nel mantenere una pressione costante, nonostante i territori recuperati.

Le operazioni sul campo

Il 2025 ha visto la Russia rivendicare la cattura di quasi 5.000 chilometri quadrati di territorio ucraino. Tra i successi, si è registrato il ripiegamento delle truppe ucraine dal ponte di Kursk e brevi avanzamenti nella regione di Sumy, anche se questi ultimi hanno subito un’interruzione significativa. In particolare, nel Donetsk, le forze russe hanno quasi completato l’acquisizione di Pokrovsk e Myrnohrad, territori che hanno visto combattimenti estenuanti per quasi due anni.

Nonostante le affermazioni di avanzamenti, gli esperti sottolineano che le vittorie strategiche rimangono elusive. L’analista militare Pavel Aksenov ha dichiarato che, sebbene la Russia detenga l’iniziativa strategica dal 2025, i cambiamenti sul campo sono più tattici che strategici.

Strategie e tecnologie in evoluzione

La guerra ha rivelato una crescente dipendenza da gruppi d’assalto più piccoli, piuttosto che da formazioni corazzate massicce. Questi gruppi mirano a esplorare le debolezze nemiche, infiltrandosi nelle posizioni ucraine e accumulando risorse in aree chiave, con guadagni territoriali incrementali nel tempo.

Il ruolo dei droni

I droni hanno assunto un ruolo centrale nelle operazioni militari, con le forze russe che hanno iniziato a utilizzare droni fibra ottica per le operazioni di sorveglianza e attacco, resistenti alle interferenze elettroniche. Tali sistemi sono stati cruciali per l’operazione di inizio 2025, dove i droni miravano ai rifornimenti ucraini, potenziando l’efficacia delle offensive russe.

La creazione di unità di droni centralizzate ha permesso una maggiore coordinazione e formazione degli operatori, rendendo le operazioni più efficaci. Tuttavia, gli analisti avvertono che sebbene i droni siano un elemento chiave, non sono l’unico fattore determinante per il successo sul campo di battaglia.

Le sfide interne della Russia

Nonostante i progressi, il conflitto ha rivelato gravi lacune nella logistica e nel supporto delle truppe. La Russia ha dovuto fare affidamento su iniziative private e gruppi di volontari per raccogliere fondi e fornire attrezzature, creando un’economia di guerra chaotica e disomogenea.

Le unità militari ricevono supporto in modo irregolare, il che ha portato a vulnerabilità significative. Molti rapporti indicano che i comandanti russi esagerano le vittorie, portando a incursioni costose per dimostrare i successi dichiarati.

Le forze di Mosca hanno cercato di presentare i loro successi come inevitabili, con il presidente Vladimir Putin che ha affermato che l’uscita delle forze ucraine dai territori occupati era una condizione per la cessazione delle ostilità. Tuttavia, gli esperti militari notano che i progressi russi rimangono modesti e costellati di perdite significative.0