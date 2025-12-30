Nel conflitto tra Russia e Ucraina, la situazione ha assunto i caratteri di una guerra di usura, con entrambe le parti che faticano a ottenere vittorie decisive. I costi materiali e umani per le forze russe hanno continuato a crescere, nonostante qualche progresso sul campo. Il governo di Mosca ha tentato di enfatizzare i successi ottenuti per rafforzare la propria posizione nelle trattative di pace facilitate dagli Stati Uniti, presentando la vittoria come un risultato inevitabile.

Il presidente Vladimir Putin ha dichiarato che le forze ucraine dovranno ritirarsi dai territori occupati affinché il conflitto possa cessare, altrimenti la Russia continuerà le operazioni militari.

I fatti

La realtà sul campo è più complessa rispetto alle affermazioni ufficiali. Secondo l’analista militare Michael Kofman, le performance russe nel 2025 sono state deludenti, con perdite significative e obiettivi non raggiunti. La guerra si è trasformata in un conflitto di piccole unità e infiltrazioni, con l’uso di tecnologie a basso costo.

Territorio e avanzamenti

Putin ha affermato che nel 2025 le forze russe hanno conquistato circa 5.000 chilometri quadrati di territorio ucraino. Le truppe russe sono riuscite a espellere i soldati ucraini dalla regione di Kursk e hanno temporaneamente attraversato la regione di Sumy, anche se l’avanzata si è presto fermata. Nel Donetsk, le forze russe hanno quasi completato l’acquisizione di alcune città, come Pokrovsk e Myrnohrad, dopo quasi due anni di combattimenti. Entro la fine dell’anno, hanno anche dichiarato di aver preso il controllo di Huliaipole e Siversk, dove le difese ucraine sono crollate rapidamente.

Nuove tattiche e l’uso dei droni

In risposta alla diminuzione delle forze ucraine, i russi hanno iniziato a utilizzare gruppi d’assalto più piccoli, piuttosto che grosse formazioni corazzate. Queste unità sono in grado di identificare le vulnerabilità, infiltrarsi nelle posizioni nemiche e accumulare forze in aree strategiche, permettendo guadagni territoriali graduali.

Il ruolo dei droni

Nel 2025, i droni hanno svolto un ruolo cruciale nel conflitto, favorendo la Russia, che ha adottato droni a fibra ottica resistenti alle interferenze elettroniche. Questi droni sono stati impiegati per attaccare convogli di rifornimenti ucraini e interrompere le linee di approvvigionamento. Le forze russe hanno anche creato unità centralizzate per addestrare gli operatori di droni e condurre attacchi mirati. Tuttavia, l’analista Pavel Aksenov sottolinea che i droni, sebbene importanti, non sono l’unico fattore del successo russo. Altri strumenti, come le bombe aeree guidate e l’artiglieria, hanno avuto un ruolo significativo nel neutralizzare le difese ucraine.

Problemi interni e dinamiche di guerra

Nonostante le affermazioni di successi sul campo, il conflitto è caratterizzato da problematiche interne legate alla logistica e alla gestione delle risorse. I gruppi di volontariato e i blogger pro-guerra hanno iniziato a raccogliere fondi per sostenere le truppe, evidenziando il disallineamento tra la pianificazione pre-bellica della Russia e le necessità di una guerra prolungata. Un aspetto critico è la tendenza delle forze russe a gonfiare i rapporti sui successi. I comandanti talvolta dichiarano la cattura di territori prima che il combattimento sia concluso, creando aspettative irrealistiche e aumentando i rischi per le truppe sul campo.

La Russia ha migliorato la propria capacità di operare in un contesto di guerra moderna caratterizzata da droni e artiglieria. Tuttavia, l’assenza di una vittoria decisiva continua a ostacolare i suoi progressi. Le forze ucraine, pur affrontando carenze di personale e risorse, continuano a resistere, rendendo improbabile un cambiamento significativo della situazione attuale.