Tragedia nel mondo della musica, un’ex concorrente del noto programma canoro “The Voice” è morta a soli 26 anni nel sonno dopo essere stata morsa da due serpenti velenosi.

Il mondo della musica è sotto shock per l’improvvisa morte, a soli 26 anni, di un’ex concorrente di “The Voice.” Stiamo parlando di Ifunanya Nwangene, nota al pubblico per la sua partecipazione nel 2021 a “The Voice Nigeria.” La 26enne è deceduta lo scorso sabato, 31 gennaio 2026, ad Abuja (Nigeria) dopo essere stata morsa da due serpenti mentre dormiva nel suo letto.

Secondo le prime testimonianze raccolte dalla BBC, Ifunanya Nwangene si sarebbe svegliata di colpo sentendo un dolore lancinante, poi la scoperte che nella sua abitazione si erano introdotti ben due serpenti. Un amico e collega della cantante, Hillary Obinna, ha raccontato della corsa in ospedale che si è però rivelata inutile perché la clinica era sprovvista del sieri antiofidico, poi la corsa in un altro ospedale ma per la 26enne era ormai troppo tardi.

Morte Ifunanya Nwagene, ex concorrete di The Voice morsa da due serpenti: è malasanità?

La 26enne cantante Ifunanya Nwagane, ex concorrente di “The Voice Nigeria“, è morta dopo essere stata morsa da due serpenti. Nel primo ospedale in cui è stata portata non c’era il sieri antiofidico, poi il trasferimento in un’altra struttura più grande ma, quando è stato trovato il siero, per Ifunanya era già troppo tardi. Alla BBC le parole le parole di Sam Ezugwu, direttore del coro in cui cantava la 26enne: “mentre cercavano di stabilizzarla non riusciva a parlare ma faceva gesto con le mani. Faticava a respirare.“ L’ospedale, il Federal Medical Center, ha negato ogni accusa di negligenza tramite un comunicato ufficiale, dichiarando di aver fornito tutte le cure necessarie, compreso il siero polivalente, ma che le condizioni della giovane erano troppo gravi. Le note quindi diffuse dalla stampa sono “infondate e non riflettono la realtà della situazione.”